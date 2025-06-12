Себастьян Буэми: «Обгон Хэмилтона Хюлькенбергом удивил – Ферстаппен не сдается»

Буэми сравнил Хэмилтона и Ферстаппена на примере обгона Хюлькенберга.

Четырехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» и экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Буэми , работающий на симуляторе «Ред Булл », уверен, что Макс Ферстаппен сражался бы активнее на месте гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона в Барселоне.

На Гран-при Испании Хэмилтон проиграл позицию в борьбе с представителем «Заубера » Нико Хюлькенбергом.

Буэми высказался также о столкновении Ферстаппена с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Конечно, у всех свое мнение. Он оказался на «харде», а это очень тяжелая ситуация. Был срыв на выезде из последнего поворота. Мы все знаем Макса: он сражается и не станет просто так сдаваться.

С другой стороны, меня немного удивило, когда Льюиса обогнал Хюлькенберг. Опять же, это взгляд со стороны, но я бы закрыл калитку – он почему-то этого не сделал.

А Макс не сдается, он сражается очень жестко. Конечно, всегда трудно понять пределы, но он не станет уступать», – поделился мыслями Себастьян в подкасте RacingNews365.

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