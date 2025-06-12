Хэмилтон поставил и снял лайк с поста с критикой «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон лайкнул в соцсетях пост с критикой своей команды, однако быстро удалил отметку.

Неясно, поставил ли семикратный чемпион «Формулы-1» лайк случайно.

В сообщении упоминается, что переход Хэмилтона из «Мерседеса » не оправдывает ожиданий.

«Присутствует глубокое чувство разочарования, когда наблюдаешь за тем, как в этом сезоне развивается переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Хотя надежды на исторический восьмой титул сохраняются, игнорировать реальность все тяжелее. Пусть на бумаге это культовое партнерство, оно пока что не приносит плоды на трассе.

Текущей машине «Феррари» недостает стабильности и темпа, которые нужны Льюису. Помимо технических проблем, как кажется, растет недопонимание – от стратегических решений до коммуникации в команде. Также ясно, что играют свою роль культурные различия. Льюис, опытный британский пилот, теперь работает в среде, которую определяют итальянские структура и стиль, и нельзя сказать, что адаптация проходит гладко.

Пока его единственный подиум был заработан в спринте [в Китае]. С тех пор был откат в среднюю группу, в частности, на восьмую финишную позицию – далеко от того, где должен быть семикратный чемпион мира.

Мы, фанаты, по-прежнему верим в его способности творить историю. Но этот сезон доказывает: наследие не выигрывает гонки в одиночку – их выигрывают эффективность и синергия», – говорится в посте.

Худшая гонка в карьере Хэмилтона – сам признал! Что там стряслось?

Карун Чандок о Хэмилтоне: «Ситуация становится критической. Прошло почти полгода в «Феррари», стабильности нет»