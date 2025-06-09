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Технический босс «Астон Мартин» Белл: «Вызов в 2026-м для нас серьезнее, чем для соперников. Создание болида – лишь верхушка айсберга»

Белл рассказал, как «Астон Мартин» готовится к революционной смене регламента.

Исполнительный технический директор «Астон Мартин» Боб Белл сообщил о серьезной задаче, который стоит перед британцами в 2026-м: команда встретит новые технические и моторные правила, перейдя от «Мерседеса» к «Хонде».

«Учитывая, в какой точке пути мы находимся, регламент-2026, пожалуй, станет более серьезным вызовом для «Астон Мартин», чем для соперников. Надо сложить воедино многие кусочки пазла, чтобы быть готовым к сезону-2026.

У нас фактически новая команда – ее почти невозможно узнать, если сравнивать с тем «Астон Мартин», который вернулся в «Формулу-1» в 2021-м: существенно выросло число сотрудников, мы превращаемся в заводской коллектив, появилась прекрасная инфраструктура, созданная по последнему слову техники. Но нужно сделать так, чтобы все это заработало.

До самого недавнего времени мы использовали аэротрубу «Мерседеса», которая полностью оптимизирована и работает на пределе возможностей. Будет тяжело за короткий период времени довести новую аэротрубу до такого стандарта. Кроме того, у нас новый моторист.

Есть новые элементы, которые наша команда начнет производить. Этот коллектив в последний раз развивал свою коробку передач в 2008-м. Мы создадим новую заднюю подвеску, собственное оборудование для пит-стопов и различное программное обеспечение. Многие вещи мы в данный момент получаем от «Мерседеса» как клиенты – их необходимо будет делать самим.

Суть данной философии в том, что ты не победишь соперника, если используешь его детали – у него всегда будет преимущество. В то же время работа заводской команды – это и огромная задача, и огромный шанс. И подготовка к сезону-2026 гораздо шире, чем «просто» создание нового болида. Это лишь верхушка айсберга – есть гигантская подводная часть», – объяснил специалист.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
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