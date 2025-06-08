Гюнтер Штайнер: «Не считаю Стролла откровенно плохим гонщиком. Проблема в его отношении к делу»

Штайнеру не нравится отношение Стролла к гонкам в «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер рассказал, что затрудняется назвать пилота, которого бы считает безоговорочно худшим в «Формуле-1».

При этом, обсуждая возможные кандидатуры, Штайнер остановился на Лансе Стролле , отметив, что ему в первую очередь не нравится отношение канадца к работе и выступлениям в «Ф-1».

«Я всегда говорил, что не считают Стролла откровенно плохим гонщиком. Моя проблема с ним – скорее в его отношении к делу, чем к пилотажу. Проблема в его отношении – такое ощущение, что он не получает удовольствия от выступлений в «Ф-1», не хочет дарить радость болельщикам.

Он как будто думает про себя: «У меня дерьмовая работа». Хотя это совершенно не так! Вряд ли я смогу четко выделить одного гонщика, которого бы назвал худшим в «Формуле-1». Потому что в «Формуле-1» больше просто нет плохих пилотов. Так что я даже не знаю, что ответить.

Я подумывал назвать Лоусона, но у него было отличное выступление на Гран-при Монако. В «Формуле-1» нет откровенно плохих пилотов, они все весьма хороши! Но Стролл, судя по нему, не получает радости от этой работы», – рассказал Штайнер.

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