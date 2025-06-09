Карун Чандок о Хэмилтоне: «Ситуация становится критической. Прошло почти полгода в «Феррари», стабильности нет»

Чандок обеспокоен тем, что Хэмилтон продолжает испытывать трудности в «Феррари».

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок высказался о том, что Льюис Хэмилтон после перехода в «Феррари » уступает своему напарнику Шарлю Леклеру.

«Ситуация понемногу становится критической. Начинается вторая треть сезона, и он все еще не находит свой ритм. Не получается достичь стабильности, комфортно чувствовать себя в болиде неделю за неделей.

Выступление в квалификации в Имоле было удручающим, а затем машина внезапно стала блестяще работать в гонке. В Монако ему не хватало темпа, он сильно уступал Шарлю.

Должно быть, нарастает беспокойство. Можно посмотреть на этап в Испании : Шарль обогнал его и довольно уверенно уехал – даже до того, как они перешли на разные шины и тому подобное.

Если бы я работал на стороне боксов Льюиса, меня бы это беспокоило. Прошло почти полгода, и необходимо разобраться, есть ли фундаментальная проблема, нужно ли выбрать другое направление в плане настроек.

Я не ставлю под сомнение его мастерство. Очевидно, оно сохранилось. Он способен выигрывать гонки, мы видели это в Китае, но нужно все наладить так, чтобы каждый уик-энд он понимал, с чем работает – пока не получилось.

Слишком много хороших и плохих дней, слишком большие колебания», – отметил Чандок.

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