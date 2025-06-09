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Карун Чандок о Хэмилтоне: «Ситуация становится критической. Прошло почти полгода в «Феррари», стабильности нет»

Чандок обеспокоен тем, что Хэмилтон продолжает испытывать трудности в «Феррари».

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок высказался о том, что Льюис Хэмилтон после перехода в «Феррари» уступает своему напарнику Шарлю Леклеру.

«Ситуация понемногу становится критической. Начинается вторая треть сезона, и он все еще не находит свой ритм. Не получается достичь стабильности, комфортно чувствовать себя в болиде неделю за неделей.

Выступление в квалификации в Имоле было удручающим, а затем машина внезапно стала блестяще работать в гонке. В Монако ему не хватало темпа, он сильно уступал Шарлю.

Должно быть, нарастает беспокойство. Можно посмотреть на этап в Испании: Шарль обогнал его и довольно уверенно уехал – даже до того, как они перешли на разные шины и тому подобное.

Если бы я работал на стороне боксов Льюиса, меня бы это беспокоило. Прошло почти полгода, и необходимо разобраться, есть ли фундаментальная проблема, нужно ли выбрать другое направление в плане настроек.

Я не ставлю под сомнение его мастерство. Очевидно, оно сохранилось. Он способен выигрывать гонки, мы видели это в Китае, но нужно все наладить так, чтобы каждый уик-энд он понимал, с чем работает – пока не получилось.

Слишком много хороших и плохих дней, слишком большие колебания», – отметил Чандок.

Худшая гонка в карьере Хэмилтона – сам признал! Что там стряслось?

Джордж Расселл о переходе в «Мерседес»: «У Хэмилтона была репутация, как у Ферстаппена сейчас – никто не верит, что Макса можно победить. Я показывал результат с первой гонки»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Китая
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Монако
Гран-при Испании
logoКарун Чандок
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Эмилии-Романьи
logoШарль Леклер
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