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  • MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Альдегер – 3-й, Баньяя – 12-й
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MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Альдегер – 3-й, Баньяя – 12-й

Маркес-старший стал сильнейшим в спринте в Арагоне.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу в спринте MotoGP на Гран-при Арагона. Испанец выиграл седьмую мини-гонку сезона-2025 из восьми.

Маркес неудачно стартовал с поула и потерял лидерство, но затем обогнал своего брата Алекса Маркеса в борьбе за первое место, третьим стал еще один пилот «Грезини» и новичок серии Фермин Альдегер, опередивший Франко Морбиделли («ВР46»).

Напарник Марка Франческо Баньяя завершил заезд 12-м.

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

7 июня 2025 года

Квалификация

1. Марк Маркес («Дукати») – 11 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +2,080

3. Фермин Альдегер («Грезини») +4,630

4. Франко Морбиделли («ВР46») +5,944

5. Педро Акоста («КТМ») +6,095

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,379

7. Маверик Виньялес («Тек 3») +7,213

8. Марко Беццекки («Априлия») +8,343

9. Брэд Биндер («КТМ») +9,982

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +11,427

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,331

12. Франческо Баньяя («Дукати») +14,017

13. Джек Миллер («Прамак») +16,494

14. Алекс Ринс («Ямаха») +17,202

15. Мигел Оливейра («Прамак») +18,287

16. Жоан Зарко («ЛЧР») +19,284

17. Энеа Бастианини («Тек 3») +19,841

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +23.763

19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +31,069

Сошли:

Аугусто Фернандес («Ямаха»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 208 очков

2. Алекс Маркес – 181

3. Франческо Баньяя – 124

4. Франко Морбиделли – 104

5. Жоан Зарко – 97

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й

MotoGP. Огура пропустит Гран-при Арагона из-за перелома ноги

Опубликовал: Михаил Ширяев
Мигел Оливейра
Алекс Ринс
ВР46
Трэкхаус Рейсинг
Фабио ди Джанантонио
Энеа Бастианини
Тек 3
Джек Миллер
Дукати
Аугусто Фернандес
logoХоан Мир
КТМ
Алекс Маркес
Сомкиат Чантра
Грезини
Жоан Зарко
logoФранческо Баньяя
Гран-при Арагона MotoGP
Хонда MotoGP
Фермин Альдегер
Априлия
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Брэд Биндер
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