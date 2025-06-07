MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Альдегер – 3-й, Баньяя – 12-й
Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу в спринте MotoGP на Гран-при Арагона. Испанец выиграл седьмую мини-гонку сезона-2025 из восьми.
Маркес неудачно стартовал с поула и потерял лидерство, но затем обогнал своего брата Алекса Маркеса в борьбе за первое место, третьим стал еще один пилот «Грезини» и новичок серии Фермин Альдегер, опередивший Франко Морбиделли («ВР46»).
Напарник Марка Франческо Баньяя завершил заезд 12-м.
Гран-при Арагона
Арагон, Испания
7 июня 2025 года
Квалификация
1. Марк Маркес («Дукати») – 11 кругов
2. Алекс Маркес («Грезини») +2,080
3. Фермин Альдегер («Грезини») +4,630
4. Франко Морбиделли («ВР46») +5,944
5. Педро Акоста («КТМ») +6,095
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,379
7. Маверик Виньялес («Тек 3») +7,213
8. Марко Беццекки («Априлия») +8,343
9. Брэд Биндер («КТМ») +9,982
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +11,427
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,331
12. Франческо Баньяя («Дукати») +14,017
13. Джек Миллер («Прамак») +16,494
14. Алекс Ринс («Ямаха») +17,202
15. Мигел Оливейра («Прамак») +18,287
16. Жоан Зарко («ЛЧР») +19,284
17. Энеа Бастианини («Тек 3») +19,841
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +23.763
19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +31,069
Сошли:
Аугусто Фернандес («Ямаха»)
Хоан Мир («Хонда»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 208 очков
2. Алекс Маркес – 181
3. Франческо Баньяя – 124
4. Франко Морбиделли – 104
5. Жоан Зарко – 97
MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й
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