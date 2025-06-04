Валттери Боттас о шансах попасть в «Кадиллак»: «Думаю, у меня неплохие позиции»

Боттас надеется получить место в «Кадиллаке».

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас поделился мнением о своих шансах занять одно из мест в «Кадиллаке» – 11-й команде, которая присоединится к «Формуле-1» в 2026 году.

«Я чувствую, что с учетом того, как прошли два последних года – это не тот способ, которым я бы хотел завершить карьеру. При этом в конце прошлого сезона – в некоторых квалификациях и гонках, – я чувствовал, что выступал на высочайшем уровне за карьеру.

Я не чувствую в себе какой-то деградации гоночных умений. Вот почему я хочу продолжать гоняться. Мы все люди, мы все стареем, но я в себе этого не чувствую.

Не думаю, что в «Кадиллаке» сильно спешили с выбором состава пилотов. Они главным образом были заняты постройкой машины к следующему сезону.

Я знаю свои сроки – когда мне бы хотелось знать, чем я буду заниматься в следующем году, и строить соответствующие планы. Думаю, было бы здорово определиться со всем в августе. Но я надеюсь, что мы услышим какие-то новости раньше августа.

Думаю, у «Кадиллака» есть список кандидатов на места пилотов. Могу предположить, что я мог бы помочь им своим опытом – ведь я выступал за три команды в «Ф-1», и в одной из них мы достигли больших успехов. Да и с «Уильямсом» у нас было несколько отличных результатов. Так что я думаю, что у меня неплохие позиции», – рассказал Боттас.

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