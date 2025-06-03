«Кадиллак» и Tommy Hilfiger подписали многолетний контракт. Бренд вернется в «Ф-1» после ухода от «Мерседеса» в 2024-м
«Кадиллак» нашел первого крупного спонсора в «Формуле-1».
Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступления в 2026 году, заключила многолетнее соглашение с Tommy Hilfiger.
Американский бренд одежды будет работать над формой «Кадиллака» и совместными коллекциями, его логотип появится на болидах и комбинезонах пилотов.
Tommy Hilfiger начал работать с командами «Ф-1» – в частности, «Лотусом» и «Феррари» – в 1990-х. Последним партнером компании был «Мерседес» с 2018 года до конца 2024-го. Немецкая команда стала сотрудничать с adidas с 2025-го.
Гюнтер Штайнер: «На мой взгляд, идеальный состав пилотов для «Кадиллака» – это Перес и Боттас. Я бы пригласил их»
Марио Андретти: «Выбор для «Кадиллака» достаточно ограничен. Есть 3-4 гонщика, чьи кандидатуры заслуживают внимания»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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