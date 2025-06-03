«Кадиллак» и Tommy Hilfiger подписали многолетний контракт. Бренд вернется в «Ф-1» после ухода от «Мерседеса» в 2024-м

«Кадиллак» нашел первого крупного спонсора в «Формуле-1».

Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступления в 2026 году, заключила многолетнее соглашение с Tommy Hilfiger.

Американский бренд одежды будет работать над формой «Кадиллака» и совместными коллекциями, его логотип появится на болидах и комбинезонах пилотов.

Tommy Hilfiger начал работать с командами «Ф-1» – в частности, «Лотусом » и «Феррари » – в 1990-х. Последним партнером компании был «Мерседес » с 2018 года до конца 2024-го. Немецкая команда стала сотрудничать с adidas с 2025-го.

Гюнтер Штайнер: «На мой взгляд, идеальный состав пилотов для «Кадиллака» – это Перес и Боттас. Я бы пригласил их»

Марио Андретти: «Выбор для «Кадиллака» достаточно ограничен. Есть 3-4 гонщика, чьи кандидатуры заслуживают внимания»