Стив Нильсен – главный претендент на место руководителя «Альпин». Специалист 10 лет работал в Энстоуне и был спортивным директором «Ф-1» и ФИА (PlanetF1)

Нильсен близок к тому, чтобы возглавить команду «Альпин».

Стив Нильсен является главным претендентом на ключевой пост «Альпин», сообщает PlanetF1. Французский коллектив, оставшийся без руководителя после ухода Оливера Оукса, обратился к Нильсену. В данный момент обязанности руководителя выполняет исполнительный советник Флавио Бриаторе.

60-летний британский менеджер десять лет работал в команде из Энстоуна, которая тогда выступала как «Бенеттон », «Рено » и «Лотус ». Также специалист трудился в оригинальном «Лотусе», «Эрроуз », «Катерхэме », «Торо Россо» и «Уильямсе». В последние несколько лет Стив был спортивным директором «Ф-1», а затем ФИА. Нильсен покинул Федерацию в декабре 2023 года.

По информации издания, «Альпин» не обращалась к двум экс-руководителям команд, которые в данный момент не работают в «Ф-1» – Гюнтеру Штайнеру и Отмару Сафнауэру.

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