Макс Ферстаппен о напарниках: «Цунода не промах. Так продолжается давно – может, это знак. Знак чего? Сами скажите»

Ферстаппен вступился за Цуноду на фоне проблем японца в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода завершил квалификацию к Гран-при Испании с худшим временем, его напарник Макс Ферстаппен стал третьим.

После сессии четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказался о ситуации с партнерами по команде.

«Он не промах, знаете. Когда он выступал за «Рейсинг Буллз », то всегда смотрелся здорово в сравнении с Аджаром. Но что есть, то есть.

И, конечно, так продолжается давно. Может, это знак. Знак чего? Сами скажите», – заявил Ферстаппен.

Макс отреагировал на предположение о специфическом характере машины «Ред Булл »:

«С ней трудно, да, и, думаю, Юки чувствует это в данный момент».

Юки Цунода: «Проблема не в моем темпе. Не знаю, в чем она заключается – у меня нет ответа на этот вопрос»

Кристиан Хорнер: «Сложно понять, что происходит с Цунодой»