Макс Ферстаппен о напарниках: «Цунода не промах. Так продолжается давно – может, это знак. Знак чего? Сами скажите»
Ферстаппен вступился за Цуноду на фоне проблем японца в «Ред Булл».
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода завершил квалификацию к Гран-при Испании с худшим временем, его напарник Макс Ферстаппен стал третьим.
После сессии четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказался о ситуации с партнерами по команде.
«Он не промах, знаете. Когда он выступал за «Рейсинг Буллз», то всегда смотрелся здорово в сравнении с Аджаром. Но что есть, то есть.
И, конечно, так продолжается давно. Может, это знак. Знак чего? Сами скажите», – заявил Ферстаппен.
Макс отреагировал на предположение о специфическом характере машины «Ред Булл»:
«С ней трудно, да, и, думаю, Юки чувствует это в данный момент».
Юки Цунода: «Проблема не в моем темпе. Не знаю, в чем она заключается – у меня нет ответа на этот вопрос»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Nl.motorsport.com
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