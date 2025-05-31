Юки Цунода: «Проблема не в моем темпе. Не знаю, в чем она заключается – у меня нет ответа на этот вопрос»

Цунода не нашел ответ на вопрос о своих проблемах с «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » разочарован последним местом в квалификации к Гран-при Испании и не знает, в чем именно причина провального выступления.

«До прошлых Гран-при – особенно Монако – я постепенно прогрессировал. На прошлом этапе в какой-то сессии я шел вровень с Максом [Ферстаппеном] или даже был немного быстрее. И внезапно темп провалился к черту.

Что бы я ни делал, [ничего не меняется]. Каждый круг, даже длинный отрезок – хороший пример. Что бы я ни делал, ничего не происходит. Такое ощущение, что болид сжирает шины, значительно усиливая деградацию резины.

Ничего не складывается. Думаю, базовая проблема все еще не решена. Не знаю, в чем она заключается – у меня нет ответа на этот вопрос.

Не думаю, что дело в настройках, ведь мы испробовали все варианты. Очевидно, есть некоторые предпочтения, но я все еще убежден, что мы способны по крайней мере собрать все воедино с точки зрения баланса болида.

Сам баланс неплохой – и моя уверенность никуда не делась. Оба круга на разных комплектах шин – особенно последний – вышли хорошими. Так что проблема не в моем темпе и результатах», – сказал Цунода.

Кристиан Хорнер: «Сложно понять, что происходит с Цунодой»

Юки Цунода о последнем месте в квалификации: «Надеюсь, гонка пройдет лучше, но на деле несильно в это верю»



