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Гельмут Марко о столкновении Ферстаппена с Расселлом: «Начался сущий хаос, эмоции взяли верх»

Марко подверг критике действия Ферстаппена в Барселоне.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о контактах Макса Ферстаппена с соперниками из «Феррари» и «Мерседеса» Шарлем Леклером и Джорджем Расселлом на Гран-при Испании.

«На прямой, я бы сказал, Леклер въехал в болид Макса.

Затем случилась ситуация с Расселлом. Нужно сказать, что Макс досконально знает правила. Он сразу же сказал: «Эй, он не контролировал машину, вот почему мне пришлось выехать широко».

Внутри команды мы решили, что ситуация 50 на 50. А так как все случилось после машины безопасности, влияние десятисекундного штрафа было бы гораздо сильнее, чем в другой момент гонки. Это один из факторов.

Макс не хотел возвращать позицию. Но ему приказали, и он это сделал, хотя протестовал против решения.

Макс отпустил педаль газа, поэтому мы предположили, что он пропускает Расселла. А потом внезапно ускорился. Не знаю, что это за ошибка в оценке ситуации или какие мысли были у него в голове. А затем, как говорится, начался сущий хаос.

[Между Ферстаппеном и Расселлом] уже случались проблемы в прошлом. Необязательно было так поступать, мы потеряли много очков. Но, увы, из-за всех этих инцидентов и неверных решений эмоции просто взяли верх.

Не будем забывать, что у него уже была в некотором смысле вражда с Расселлом. Каждый действует по-своему. Когда Макс в таком настроении, лучше его не трогать», – заявил Марко в эфире ServusTV.

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«Такую глупость я давно не слышал». Хорнер о том, что Ферстаппен врезался в Расселла, чтобы набрать меньше очков и активировать опцию разрыва с «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Испании
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