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Ферстаппен получил 1 из 10 от RaceFans и признан худшим пилотом Гран-при Испании: «Все еще не способен контролировать свой характер»

Ферстаппен получил минимальную оценку за гонку в Барселоне.

Издание RaceFans признало гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена худшим на Гран-при Испании.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» столкнулся с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом, получил десятисекундный штраф и занял десятое место.

Портал выписал Максу один балл из десяти возможных.

«Все еще не способен контролировать свой характер. Неспровоцированное и намеренное столкновение с Расселлом выглядело безобразно», – пояснили журналисты свое решение.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил 9 из 10, победитель гонки Оскар Пиастри из «Макларена», Изак Аджар («Рейсинг Буллз») и Нико Хюлькенберг («Заубер») – по 8, Ландо Норрис – 7 (столько же у Расселла, гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, представителя «Альпин» Пьера Гасли).

Худшим пилотом помимо Ферстаппена стал его напарник Юки Цунода (3 из 10).

Провал не помешал Максу остаться лидером по средней оценке издания за сезон (7,5).

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Гран-при Испании
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoАльпин
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
logoЗаубер
logoФеррари
logoЛандо Норрис
logoНико Хюлькенберг
logoОскар Пиастри
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