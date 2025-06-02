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Тото Вольфф: «Ферстаппен повел себя как таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке»

Босс «Мерседеса» сравнил Ферстаппена с таксистом.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал столкновение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом на последних кругах Гран-при Испании.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» получил штраф за свой маневр и занял десятое место.

«Это дорожная агрессия. Он повел себя как некоторые таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке.

Я не понял, что он пытался сделать. Когда он выезжал из четвертого поворота, то вообще не ускорился, и я подумал, что у него проблема с болидом. Джордж его обогнал, но затем Макс снова закрыл калитку.

Если причиной стала ярость, это неприемлемо. Казалось, что он пропускает Расселла, чтобы пристроиться за ним, но я не могу объяснить такое поведение. Это неконтролируемый и опасный настрой – без логики или уважения», – порассуждал Вольфф в эфире итальянского Sky.

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Кристиан Хорнер о столкновении Расселла и Ферстаппена: «У меня не было возможности услышать точку зрения Макса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: la Repubblica
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Испании
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
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