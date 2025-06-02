Лиам Лоусон: «Разочарованы результатом, ведь мы здесь ради того, чтобы зарабатывать очки»

Лоусон остался разочарован концовкой гонки в Барселоне.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что должен был заработать очки, но ему не повезло с моментом появления на трассе машины безопасности.

Фернандо Алонсо , который ехал позади Лоусона, успел провести пит-стоп и за счет более свежих шин отыграл у него позицию в топ-10.

«Со своей стороны могу сказать, что мы проводили сильную гонку. Просто оказались не в том месте на трассе. Нам не хватило буквально полсекунды до линии машины безопасности, и в результате все соперники, которые в итоге оказались впереди, поехали в боксы, а мы оказались в невыгодном положении.

Так что да, проделать столько работы и оказаться так близко от хорошего результата, а потом остаться ни с чем – это отстой. Вед в конечном счете мы здесь ради того, чтобы зарабатывать очки, так что мы разочарованы результатом», – рассказал Лоусон.

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