Джордж Расселл о контакте с Ферстаппеном: «Прежде видел подобные маневры в симуляторах и картинге – но не в «Ф-1»

Расселл удивлен поведением Ферстаппена на этапе в Испании.

Пилот «Мерседеса » высказался о столкновении с Максом Ферстаппеном на Гран-при Испании . Британец финишировал четвертым, в то время как пилот «Ред Булл » опустился на десятую строчку из-за 10-секундного штрафа за инцидент.

«Я был так же удивлен, как и вы, ребята. Прежде я видел подобные маневры в симуляторах и картинге – но не в «Ф-1». В конце концов мы финишировали на четвертом месте, а он – на 10-м. Не знаю, что творилось у него в уме. В тот момент его действия выглядели преднамеренными – так что это было удивительно», – сказал Расселл.

Джорджа также спросили, стоило ли показать Максу черный флаг – то есть дисквалифицировать его:

«Не мне судить. Прямо сейчас я не собираюсь делиться мыслями по этому поводу, потому что нам нужно разобраться с собственными проблемами.

Мы пытаемся ускорить болид. Машина безопасности в конце все перемешала. Решать, был ли контакт намеренным или нет, – это задача стюардов.

Макс – потрясающий пилот. За ним наблюдают так много людей. Жаль, что подобное продолжает происходить. Это кажется совершенно необязательным – и он сам никогда не извлекает пользу из таких ситуаций».

«А это важно? Я бы предпочел обсуждать гонку, а не один эпизод». Ферстаппен отказался комментировать столкновение с Расселлом

