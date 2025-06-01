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Макс Ферстаппен о критике со стороны Расселла: «В следующий раз прихвачу для него носовых платков»

Ферстаппен не планирует обсуждать с Расселлом их столкновение.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не собирается обращать внимания на критику со стороны Джорджа Расселла, который назвал действия четырехкратного чемпиона мира неприемлемыми.

Ферстаппен был оштрафован на 10 секунд за то, что врезался в Расселла в конце Гран-при Испании, и откатился на 10-е место в протоколе.

«Ладно, в следующий раз прихвачу для него носовых платков. У него может быть свое мнение, а у меня свое. И, если честно, я бы предпочел сосредоточиться на обсуждении гонки, которая складывалась для нас неплохо вплоть до появления на трассе машины безопасности.

Что до инцидента, то имела место ошибочная оценка ситуации. Буду ли я обсуждать это с Расселлом? Мне нечего сказать, такова жизнь. Не стоит сожалеть о слишком многом, ведь живешь всего один раз», – рассказал Ферстаппен.

Джордж Расселл о Ферстаппене: «Близок к тому, чтобы высказать мнение от лица всех пилотов»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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