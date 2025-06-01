Макс Ферстаппен о критике со стороны Расселла: «В следующий раз прихвачу для него носовых платков»

Ферстаппен не планирует обсуждать с Расселлом их столкновение.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что не собирается обращать внимания на критику со стороны Джорджа Расселла , который назвал действия четырехкратного чемпиона мира неприемлемыми.

Ферстаппен был оштрафован на 10 секунд за то, что врезался в Расселла в конце Гран-при Испании , и откатился на 10-е место в протоколе.

«Ладно, в следующий раз прихвачу для него носовых платков. У него может быть свое мнение, а у меня свое. И, если честно, я бы предпочел сосредоточиться на обсуждении гонки, которая складывалась для нас неплохо вплоть до появления на трассе машины безопасности.

Что до инцидента, то имела место ошибочная оценка ситуации. Буду ли я обсуждать это с Расселлом? Мне нечего сказать, такова жизнь. Не стоит сожалеть о слишком многом, ведь живешь всего один раз», – рассказал Ферстаппен.

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