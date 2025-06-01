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Кристиан Хорнер о столкновении Расселла и Ферстаппена: «У меня не было возможности услышать точку зрения Макса»

Хорнер сдержанно отреагировал на наказание Ферстаппена в Испании.

Руководитель «Ред Булл» высказался о неудачном рестарте Макса Ферстаппена на Гран-при Испании.

После ухода машины безопасности нидерландец потерял контроль над болидом из-за плохого сцепления жестких шин в первом повороте – чем воспользовался пилот «Феррари» Шарль Леклер, который тут же прошел четырехкратного чемпиона.

Позже Ферстаппен удержал позицию относительно Джорджа Расселла, выйдя за пределы трассы, – в результате чего началось расследование. Команда попросила Макса пропустить «Мерседес» вперед, но в пятом повороте нидерландец столкнулся с Расселлом – за что получил 10-секундный штраф и в итоге опустился на 10-е место.   

«На рестарте Макса сорвало, Шарль [Леклер] поравнялся с ним. Казалось, что он [Шарль] повернул в него влево, и теперь они отчитываются перед судьями (на данный момент уже вынесен вердикт: никого наказывать не стали – Спортс”). А затем, очевидно, Джордж попытался воспользоваться ситуацией в первом повороте – и все вышло предельно на грани.

Судя по недавнему опыту и недавним инцидентам, тут все субъективно. Вы запрашиваете разъяснения у ФИА – в частности, у судьи – а в ответ ничего. Видите, что инцидент под расследованием. Все признаки указывали на то, что это будет штраф.

Максу передали, чтобы он вернул позицию – что его, очевидно, огорчило и вызвало у него недовольство. Ведь ему казалось, что, во-первых, [в первом повороте] ему не оставили места, а во-вторых, что Джордж не полностью контролировал свой маневр.

После разговора с инженером он решил вернуть позицию в пятом повороте – и там произошел контакт между двумя болидами. У меня не было возможности услышать точку зрения Макса.

Стюарды признали его виновником столкновения – и он получил 10-секундный штраф и несколько [три] штрафных баллов, к сожалению. Это печально, ведь вместо легкого подиума мы получили всего одно очко», – сказал Хорнер.

Ферстаппен превратился в зверя: протаранил «Мерседес», наорал на всех по радио и приблизился к дисквалу
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
Гран-при Испании
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