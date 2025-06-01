Джордж Расселл о Ферстаппене: «Близок к тому, чтобы высказать мнение от лица всех пилотов»

Расселл полагает, что Ферстаппен портит себе репутацию отличного пилота.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о подходе Макса Ферстаппена к борьбе в гонках после их столкновения на Гран-при Испании.

«Я близок к тому, чтобы высказать мнение от лица всех пилотов. Напоминает прошлогоднюю ситуацию, когда в Остине он выдал несколько хороших маневров, а потом в Мексике подвел самого себя.

В Имоле он совершил один из лучших обгонов за все время, а затем происходит вот такое. Это стоило ему и его команде множества очков. Шарль [Леклер] и я остались в шоке от этих двух кругов. Вероятно, он [Макс] мог вернуться в борьбу за подиум, так что я бы не терял бдительности.

У нас есть свои проблемы. Нужно сфокусироваться на том, чтобы сделать болид быстрее», – сказал Расселл .

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