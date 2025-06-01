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  • Гельмут Марко о «харде» на рестарте: «Катастрофа, но альтернативой был «софт», проехавший 7 кругов. Агрессия Ферстаппена понятна»
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Гельмут Марко о «харде» на рестарте: «Катастрофа, но альтернативой был «софт», проехавший 7 кругов. Агрессия Ферстаппена понятна»

Марко прокомментировал провал «Ред Булл» в Барселоне.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал десятым по итогам Гран-при Испании. Перед рестартом нидерландец получил шины «хард», в то время как соперники – «софт».

Советник команды Гельмут Марко признал, что понимает яркую реакцию Ферстаппена на данное решение.

«Ситуация сложилась так, что у нас оставался лишь один комплект свежих покрышек «хард». Альтернативой был «софт», проехавший уже семь кругов, и мы предположили, что наилучшим решением является «хард».

Это была катастрофа в плане прогрева, и мы теряли как минимум секунду за счет худшего сцепления в сравнении с соперниками на «софте». В какие-то моменты разочарованный Макс реагировал немного агрессивно, и это понятно.

Но главное, что мы получили десятисекундный штраф и финишировали лишь на десятом месте – это разочаровывает еще больше. Трудный уик-энд в целом.

Мы не ожидали, что сможем обыграть «Макларен», поэтому выбрали стратегию с тремя пит-стопами. Мы считали, это окажемся ближе к «Макларену» и сможем его преследовать, но, увы, не получилось. Мы все равно проигрывали три десятые, а это слишком много», – сообщил Марко.

Гельмут ответил на вопрос, почему Ферстаппену не поставили использованный «софт»:

«Потому что симуляции показывают эффективность различных составов, разницу во времени на круге и сцеплении. Первая проблема стала очевидна при прогреве: Макс не мог довести шины до нужной температуры и найти сцепление. Когда покрышки прогрелись, они все равно были на секунду медленнее [свежего] «софта».

По словам австрийца, Макс не участвовал в принятии решения:

«Нет, он не был вовлечен. Он не знал, какие комплекты все еще доступны, а времени, чтобы детально объяснить ситуацию, не было. Но, конечно, он возражал, когда поставили «хард».

Гельмут Марко о столкновении Ферстаппена и Расселла: «Скорее гоночный инцидент»

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
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logoМакс Ферстаппен
Гран-при Испании
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