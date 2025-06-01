Гельмут Марко о столкновении Ферстаппена и Расселла: «Скорее гоночный инцидент»

В «Ред Булл» назвали гоночным инцидентом контакт Ферстаппена и Расселла.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мнением о столкновении Макса Ферстаппена с пилотом «Мерседеса » Джорджем Расселлом на заключительных кругах Гран-при Испании.

«Надо оставить это на усмотрение стюардов, но я вижу это скорее как гоночный инцидент.

Ситуация была напряженной. Очевидно, он расстроен, если сражается так», – заявил Марко.

Нидерландец получил десятисекундное наказание и три штрафных балла.

Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Расселлом и опустился на 10-е место на Гран-при Испании

Ферстаппену остался 1 штрафной балл до дисквалификации на один Гран-при. Макс набрал 3 очка за столкновение с Расселлом в Испании