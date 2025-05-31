Кристиан Хорнер: «Сложно понять, что происходит с Цунодой»

В «Ред Булл» не смогли объяснить трудности Цуноды .

Руководитель «Ред Булл » подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , где Макс Ферстаппен стал третьим, в то время как Юки Цунода оказался на последнем месте.

«Честно говоря, я думал, что мы уступим «Макларену » 0,3 секунды – и именно столько мы и проиграли. Оскар [Пиастри] и Ландо [Норрис] отлично выступили, взяв весь первый ряд.

Мы лучшие из остальных. Завтра длинная гонка – с точки зрения стратегии есть несколько вариантов. И, конечно, до первого поворота довольно длинный путь.

Цунода испытывает трудности на протяжении всего уик-энда – мы добавили немного прижимной силы, чтобы попробовать помочь ему. Сложно понять, что с ним происходит – так что мне придется изучить этот вопрос. Ему предстоит отыграть несколько позиций в гонке», – сказал Хорнер .

Юки Цунода о последнем месте в квалификации: «Надеюсь, гонка пройдет лучше, но на деле несильно в это верю»

