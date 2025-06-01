Цунода стартует с пит-лейн на Гран-при Испании
«Ред Булл» решил установить на болид Юки Цуноды заднее антикрыло другой спецификации перед стартом Гран-при Испании. Кроме того, команда поменяла настройки.
Таким образом, австрийцы нарушили режим закрытого парка. Японский пилот начнет гонку с пит-лейн.
В субботу Цунода стал последним, 20-м, по итогам квалификации.
Юки Цунода: «Проблема не в моем темпе. Не знаю, в чем она заключается – у меня нет ответа на этот вопрос»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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