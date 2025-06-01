Цунода стартует с пит-лейн на Гран-при Испании

«Ред Булл » решил установить на болид Юки Цуноды заднее антикрыло другой спецификации перед стартом Гран-при Испании . Кроме того, команда поменяла настройки.

Таким образом, австрийцы нарушили режим закрытого парка. Японский пилот начнет гонку с пит-лейн.

В субботу Цунода стал последним, 20-м, по итогам квалификации.

Юки Цунода: «Проблема не в моем темпе. Не знаю, в чем она заключается – у меня нет ответа на этот вопрос»

Кристиан Хорнер: «Сложно понять, что происходит с Цунодой»