Гельмут Марко: «Финиш на подиуме должен быть вполне возможен»

Марко рассказал о целях на гонку в Испании.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

«Отставание от времени поула оказалось чуть больше, чем мы ожидали. Наша машина лучше работает на шинах «медиум» и «хард», на шинах «софт» трудностей возникает чуть больше.

В то же время, Норрису мы проиграли всего 0,1 секунды. В основном мы теряем время на первом секторе. В отношении гонки мы, эм, не столь оптимистичны, чтобы нацеливаться на победу, но финиш на подиуме должен быть вполне возможен.

Баланс болида в этот раз был удовлетворительным. Тем не менее, мы продолжаем отмечать тенденцию, что чем мягче по составу шины и чем выше температуры – тем ниже уровень сцепления машины с трассой. И я не знаю, как мы будем решать эту проблему. Но в целом мы стали еще на шаг ближе к «Макларену ».

Что касается Цуноды, то такие результаты разочаровывают, ведь в пятницу Юки был довольно близок по темпу к Максу . Так что последнее место вызывает вопросы – даже с учетом того, что Юки выступает на болиде не самой последней спецификации. Но в квалификации у него ничего не получилось», – рассказал Марко.

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