Юки Цунода о последнем месте в квалификации: «Надеюсь, гонка пройдет лучше, но на деле несильно в это верю»

Цунода попытался объяснить провальную квалификацию в Испании.

Пилот «Ред Булл » прокомментировал последнее место в квалификации к Гран-при Испании.

«Было довольно трудно. На протяжении всего уик-энда я пытался решить эту проблему, насколько возможно. Начиная с первой практики, я упоминал о странной проблеме – дело было отнюдь не в сцеплении. Мы делали все возможное, чтобы разобраться с этим, но не думаю, что нам удалось.

Что бы мы ни делали с настройками, ощущения от управления болидом всегда оставались смешанными. Нам никак не удается сделать шаг вперед. Это очень странно», – сказал Цунода .

Были предположения о том, что японец мог повредить днище по ходу сессии, из-за чего и потерял темп. Однако Юки это отрицает:

«Честно говоря, сам круг получился нормальным. Оба круга прошли без инцидентов – ошибки или чего-то еще. Даже если бы мы использовали три комплекта шин, я не думаю, что мне удалось бы пройти в Q2. С таким темпом это трудно.

Дело в том, что то же самое происходит и с темпом на длинных отрезках. Во второй практике гоночный темп был просто ужасен.

У меня нет положительный ощущений. Пока что я чувствую, что болид сильно съедает шины и каждый круг – что бы я ни делал – приходится сталкиваться с деградацией резины.

В любом случае надеюсь, изменение настроек позволило сделать шаг вперед. Надеюсь, гонка пройдет лучше, но в действительности я несильно в это верю».

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