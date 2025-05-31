«Макларен» полностью занял первый ряд в Испании впервые с 1998 года

Оба пилота «Макларена » начнут Гран-при Испании с первого ряда: Оскар Пиастри показал лучшее время, Ландо Норрис стал вторым в квалификации.

Британская команда впервые с 1998-го заняла первые два места в квалификации на данной трассе: тогда за «Макларен» выступали Мика Хаккинен и Дэвид Култхард.

Пиастри и Норрис в пятый раз делают квалификационный дубль и во второй – в нынешнем сезоне. Ранее Ландо всегда стартовал первым в таких случаях.

Рекорд команды по квалификационным дублям за сезон – 12 в 1988-м году с Айртоном Сенной и Аленом Простом . Всего на счету «Макларена» 68 таких выступлений – больше лишь у «Мерседеса» (84) и «Феррари» (83).

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время