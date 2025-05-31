Джордж Расселл об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену: «На месте Тото Вольффа я бы выбрал себя и Макса»

Расселла не беспокоит интерес «Мерседеса» к Ферстаппену.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что спокойно воспринимает многочисленные слухи о том, что немецкая команда будет сильно заинтересована в переходе Макса Ферстаппена, если тот решит покинуть «Ред Булл ».

При этом Расселл в шутку отметил, что на месте босса «Мерседеса » Тото Вольффа пригласил бы Макса в команду, а себя оставил его напарником.

«Честно говоря, нет, все эти разговоры меня не утомляют. Ведь в команде «Формулы-1» есть два места. А я, как уже говорил, был бы не против стать напарником Макса Ферстаппена .

Ну и, честно говоря, почему команда может не захотеть заполучить Ферстаппена? То есть, будь я на месте Тото Вольффа, и я мог бы выбрать любых пилотов для своей команды, то я бы выбрал себя и Макса.

Так что я не нахожу все эти слухи неуважительными. Таков наш спорт. А на месте «Феррари» я бы выбрал Леклера и Ферстаппена. На месте «Макларена » я бы выбрал Ферстаппена и…вот тут сложнее сделать выбор между Норрисом и Пиастри.

Как бы то ни было, если бы в 2026 году каждая команда могла свободно выбирать себе состав пилотов, то Ферстаппен был бы кандидатом номер один для каждой команды. Так что, опять же, в этих слухах нет ничего неуважительного, просто такова реальность», – рассказал Расселл.

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