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Флавио Бриаторе: «Ищем нового человека на пост руководителя «Альпин» и не хотим ошибиться с назначением»

«Альпин» ищет нового руководителя гоночной команды.

Исполнительный консультант «Альпин» и временный фактический руководитель команды Флавио Бриаторе рассказал, что французский коллектив занят поиском нового босса команды.

Позиция остается вакантной после того, как «Альпин» решил покинуть Оливер Оукс. Считается, что уход Оукса мог быть связан с арестом его брата, однако сейчас тот вернулся в «Хайтек», у которых есть команды в «Формуле-2» и «Формуле-3», и продолжает там работу в качестве руководителя проекта.

В прессе связывали уход Оукса не столько с проблемами его брата, на которые указал Бриаторе, сколько с заменой Джека Дуэна на Франко Колапинто посреди сезона.

«Мы ищем [нового руководителя гоночной команды]. На данный момент ситуация не изменилась. Мне жаль, что так вышло с Олли (Оливером Оуксом), ведь у нас были хорошие рабочие отношения. Он был хорошим руководителем. Все знают, что ему пришлось взять паузу и покинуть пост руководителя «Альпин» по личным причинам.

Мы ищем нового человека. И не хотим ошибиться с назначением. Я готов потратить на поиски какое-то время. Когда мы, скажем так, определимся с кандидатурой нового руководителя, мы сразу вам сообщим», – рассказал Бриаторе.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoАльпин
logoФормула-1
logoФлавио Бриаторе
Оливер Оукс
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