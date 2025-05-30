Флавио Бриаторе: «Ищем нового человека на пост руководителя «Альпин» и не хотим ошибиться с назначением»

«Альпин» ищет нового руководителя гоночной команды.

Исполнительный консультант «Альпин» и временный фактический руководитель команды Флавио Бриаторе рассказал, что французский коллектив занят поиском нового босса команды.

Позиция остается вакантной после того, как «Альпин » решил покинуть Оливер Оукс. Считается, что уход Оукса мог быть связан с арестом его брата, однако сейчас тот вернулся в «Хайтек», у которых есть команды в «Формуле-2» и «Формуле-3», и продолжает там работу в качестве руководителя проекта.

В прессе связывали уход Оукса не столько с проблемами его брата, на которые указал Бриаторе, сколько с заменой Джека Дуэна на Франко Колапинто посреди сезона.

«Мы ищем [нового руководителя гоночной команды]. На данный момент ситуация не изменилась. Мне жаль, что так вышло с Олли (Оливером Оуксом), ведь у нас были хорошие рабочие отношения. Он был хорошим руководителем. Все знают, что ему пришлось взять паузу и покинуть пост руководителя «Альпин» по личным причинам.

Мы ищем нового человека. И не хотим ошибиться с назначением. Я готов потратить на поиски какое-то время. Когда мы, скажем так, определимся с кандидатурой нового руководителя, мы сразу вам сообщим», – рассказал Бриаторе.

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