Гельмут Марко об опции разрыва в контракте Ферстаппена, завязанной на топ-4: «Чушь. Опция есть, но ее содержание конфиденциально»

В «Ред Булл» отрицают новости об опции в контракте Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал информацию о том, что Макс Ферстаппен якобы лишится шансов покинуть команду перед сезоном-2026, если будет в топ-4 чемпионата в конце июня.

«Эта новость – чушь, потому что это неправда.

Опция есть, но она является частью контракта, поэтому ее содержание конфиденциально», – заявил Марко.

Австриец ответил на вопрос о том, что случится, если четырехкратный чемпион «Формулы-1» все же решит уйти:

«Тогда ситуация станет сложной. Диди Матешиц всегда говорил, что нельзя удержать человека, если он хочет уйти. Мы просто должны сделать все возможное, чтобы у него не было причин покидать команду».

Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, если будет в топ-4 в конце июня. Макс почти гарантировал место выше Леклера (It.motorsport)

Йос Ферстаппен: «Макс – не тот человек, который будет год ехать в хвосте. Предстоит решить, остаться ли «Ред Булл» в 2026-м»