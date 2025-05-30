Оскар Пиастри: «Не сказал бы, что темп конкурентов вызывает у «Макларена» беспокойство»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, поделившись мнением о перспективах коллектива в дальнейшие дни.
«День прошел неровно, были взлеты и падения. Закончили мы день наверху, что радует, и в целом мы достаточно конкурентоспособны и быстры.
При этом Ферстаппен сегодня был быстр весь день, «Феррари» тоже была в лидерах, «Мерседес» подтянулся в конце. Так что завтра нас ждет плотная борьба. Мне есть над чем работать, но в целом все идет нормально.
Не сказал бы, что темп конкурентов вызывает беспокойство. То есть, от «Ред Булл» мы и ожидали высокой скорости, это не стало сюрпризом. И в целом наша задача проста – мы просто стараемся сделать нашу машину быстрее (смеется). Сегодня мы опробовали несколько вариантов настроек – какие-то сработали, какие-то нет», – рассказал Пиастри.
Расклады на «Ф-1» в Испании: сезон правда перезагрузится? «Феррари» вернется?