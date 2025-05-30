Оскар Пиастри: «Не сказал бы, что темп конкурентов вызывает у «Макларена» беспокойство»

Пиастри оценил положение команды после первых практик в Барселоне.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании , поделившись мнением о перспективах коллектива в дальнейшие дни.

«День прошел неровно, были взлеты и падения. Закончили мы день наверху, что радует, и в целом мы достаточно конкурентоспособны и быстры.

При этом Ферстаппен сегодня был быстр весь день, «Феррари» тоже была в лидерах, «Мерседес » подтянулся в конце. Так что завтра нас ждет плотная борьба. Мне есть над чем работать, но в целом все идет нормально.

Не сказал бы, что темп конкурентов вызывает беспокойство. То есть, от «Ред Булл » мы и ожидали высокой скорости, это не стало сюрпризом. И в целом наша задача проста – мы просто стараемся сделать нашу машину быстрее (смеется). Сегодня мы опробовали несколько вариантов настроек – какие-то сработали, какие-то нет», – рассказал Пиастри.

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