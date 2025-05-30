Гельмут Марко: «Давно не было такой хорошей пятницы. Пиастри быстрее на одном круге, Норрис – на длинных отрезках, это на руку «Ред Булл»

«Ред Булл» уверен в своих силах после первых практик в Барселоне.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги двух тренировок перед Гран-при Испании.

«Весь пелотон сблизился. «Феррари » и «Мерседес » подтянулись, мы тоже. Но в целом мы довольны, давно не было такой хорошей пятницы», – сказал Марко в эфире немецкого Sky.

Австриец заявил о «небольшом преимуществе «Макларена », но отметил успехи своей команды:

«Как я уже упоминал, мы, «Мерседес» и «Феррари» приблизились. И, считаю, теперь в гонке многое решит тонкая настройка. Надо найти небольшие улучшения.

Похоже, Пиастри быстрее на одном круге, но, что интересно, Норрис – на длинных отрезках. Это играет нам на руку, если постараться вклиниться. Будет очень плотная борьба, которую решат сотые доли секунды».

Гран-при Испании-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен и Норрис показали одинаковое время

Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й