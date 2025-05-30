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«Пирелли» привезет на Гран-при Бельгии нестандартный набор шин

В «Пирелли» сделали необычный выбор шин для этапа в Спа.

Компания «Пирелли» традиционно заранее опубликовала список типов шин, которые привезет на ближайшие Гран-при – на этапы в Австрию, Великобританию, Венгрию и Бельгию.

В линейке шин «Пирелли» шесть составов (С1-С6 от наиболее жесткого к наиболее мягкому), и обычно при выборе типов резины на конкретный Гран-при не происходит «скачков» с пропуском состава резины. Однако на Гран-при Бельгии такой резкий переход будет.

На этап в Спа итальянцы привезут шины С1 («хард»), С3 («медиум») и С4. В компании отмечают, что это должно повысить вариативность стратегий за счет большей разницы в скорости и износе шин. В зависимости от того, как пройдет эксперимент, будут определены дальнейшие действия.

Изменила «Пирелли» и выбор шин для Гран-при Великобритании. Обычно на «Сильверстоуне» команды использовали максимально жесткие и износоустойчивые шины (С1-С2-С3). На этот раз «Пирелли» сместила выбор на один состав и привезет шины С2-С3-С4.

На этапы в Австрии и Венгрии выбор шин остался прежним – там команды будут использовать шины типов С3-С4-С5.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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