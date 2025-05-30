Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» понадобится меньше двух лет, чтобы исправить проблему с симулятором»

Алонсо прокомментировал слова Ньюи о симуляторе «Астон Мартин».

Главный конструктор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи впервые посетил паддок «Ф-1» в новой роли на Гран-при Монако . Общаясь с медиа, британец отметил, что новому оборудованию команды требуются улучшения – в частности, это касается симулятора.

По словам Алонсо, в команде давно знают о проблеме – и на ее решение уйдет меньше времени, чем могло показаться на первый взгляд.

«У всех симуляторов проблема с точки зрения корреляции данных. Не думаю, что у какой-то команды есть идеальный симулятор, которому можно доверять на 100%. Ведь в реальной жизни на настоящей трассе поведение болида динамично – оно постоянно меняется: от поворота к повороту, от сессии к сессии.

За весь уик-энд нельзя проехать два в точности одинаковых круга из-за изменения ветра, температуры, трафика и прочих факторов. Поэтому когда вы пытаетесь воспроизвести все на симуляторе, в идеальной среде, то все выходит совершенно иначе.

Думаю, нам понадобится меньше двух лет, чтобы исправить симулятор. Это не новая проблема. Возможно, Эдриан впервые сказал об этом в интервью в Монако, но будьте уверены, мы – пилоты – уже упоминали эту проблему несколько раз», – сказал гонщик «Астон Мартин ».

Фернандо Алонсо – о Ньюи: «Все понимают, что не могут говорить что-то, далекое от правды, – ведь он тут же это заметит»

