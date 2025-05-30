Льюис Хэмилтон: «Гибкие антикрылья были своего рода заплаткой для плохо сделанного технического регламента»

Хэмилтон считает неправильным решение ФИА касательно гибких антикрыльев.

Пилот «Феррари» поделился мнением о технической директиве, ужесточающей проверку гибкости переднего антикрыла.

«Не знаю, почему она вышла, если честно. Я мало об этом думал, так что, вероятно, лучше спросить кого-то другого из команды.

Гибкие антикрылья оказали положительный эффект, когда появились. Некоторые команды быстро освоились с ними, другие – намного медленнее. Но эффект был положительным.

Кога я выступал за «Мерседес», мы поставили гибкое антикрыло примерно в это время в прошлом году – и оно нам помогло. Некоторые установили его раньше, некоторые – позже. Оно улучшило управление болидами текущего поколения. Так что [в случае с директивой] направление явно выбрано неверное.

Но я полагаю, тут больше речь о контроле, желании убедиться, что все хорошо контролируется. Надеюсь, это позволит сделать борьбу в пелотоне плотнее.

В конце концов я бы сказал, что гибкие антикрылья были своего рода заплаткой для плохо сделанного технического регламента», – сказал Хэмилтон.

Также семикратный чемпион прокомментировал слова Тото Вольффа . Ранее руководитель «Мерседеса » заявил, что «Феррари» больше всех выиграет от новой технической директивы.

«Не знаю, откуда это. Без понятия, что создает у него такое впечатление. Надеюсь, что он прав – но я понятия не имею, на кого повлияет это изменение, а на кого – нет».

«Феррари» одержима спасением сезона «Ф-1» – но взамен минирует 2026-й. И это ловушка Хэмилтона

Тото Вольфф о корректировке регламента: «В вопросе гибкости антикрыльев в «Феррари» изначально выбрали наиболее консервативный подход»



