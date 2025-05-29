Лиам Лоусон о тактике сдерживания на Гран-при Монако: «Мы не делали ничего запрещенного»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что не видит большой проблемы с тоем, как команда действовала на Гран-при Монако.
В «Рейсинг Буллз» Лоусон сдерживал соперников позади, помогая Изаку Аджару отрываться и проводить пит-стопы без потери позиции. Чуть позже по той же тактике стали действовать пилоты «Уильямса».
«У нас была задача – заработать как можно больше очков и разработать для достижения этой цели наиболее подходящую стратегию. Мы не делали ничего запрещенного, так что для нас это был весьма позитивный уик-энд.
Думаю, что в данной ситуации дело не столько в нас, сколько в особенностях трассы, которая как раз позволяет делать нечто подобное», – рассказал Лоусон.
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