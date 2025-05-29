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Гюнтер Штайнер: «Больше не вижу Ферстаппена в числе претендентов на титул в этом году»

Штайнер не считает Ферстаппена претендентом на титул.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что Макс Ферстаппен, по его мнению, не сможет составить конкуренцию гонщикам «Макларена» и не будет вести борьбу за титул до конца сезона.

«Не думаю, что в этом году судьба титула решится задолго до окончания сезона. И я также считаю, что Макс…я больше не вижу его в числе претендентов на титул.

Что касается двух других [пилотов «Макларена»], то я думаю, что Зак Браун даст им бороться друг с другом до конца. Если сзади их никто не начнет догонять, Зак даст своим пилотам бороться, и это будет здорово.

Думаю, у Ферстаппена будет несколько отличных гонок, но его результаты недостаточно стабильны для итоговой победы. В то время как «Макларены» все время находится в числе лидеров. Посмотрите на прошедшие гонки – у них ни разу не было слабого уик-энда. Они всегда хороши.

В то время как Макс порой и правда превращается в Супер-Макса, и тогда он способен победить «Макларены». Но Супер-Максу нужен хороший болид «Ред Булл». В то время как «Ред Булл»…ну, в том же Монте-Карло они не были по скорости на равных с «Маклареном», они были довольно далеко», – рассказал Штайнер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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