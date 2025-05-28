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Дэвид Крофт о Цуноде: «Как кажется, в «Ред Булл» все-таки сделали неправильный выбор»

Крофт посоветовал «Ред Булл» найти нового напарника для Ферстаппена.

Многолетний комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт считает, что с Юки Цунодой в качестве второго пилота команде «Ред Булл» будет трудно бороться за победу в Кубке конструкторов в ближайшие годы. И что им стоит найти пилота, который будет меньше уступать Максу Ферстаппену в скорости.

«Они не собираются подписывать гонщиков калибра Ландо Норриса, Джорджа Расселла или Карлоса Сайнса. И при всем уважении к Юки Цуноде, который теперь вообще является самым опытным японским гонщиком в истории «Формулы-1», он не Ландо Норрис. Он хороший пилот, но не является тем, кто способен стабильно выигрывать гонки, по крайней мере пока. Надеюсь, однажды он станет таким пилотом.

Макс Ферстаппен является выдающимся гонщиком, он феноменально талантлив и будет выжимать заметно больше потенциала из любой машины, в сравнении с любым, на мой взгляд, действующим пилотом «Ф-1». И требовать от напарника Макса уступать ему не более 0,3 секунды – это довольно серьезная задача. Однако в случае с «Ред Булл» мы говорим о команде, которая стремится выиграть чемпионат, так что для второго пилота «Ред Булл» это не должно быть невыполнимой задачей.

Лично мне кажется, что в «Ред Булл» все-таки сделали неправильный выбор, и что если они хотят выигрывать Кубок конструкторов – им нужно найти достаточно хорошего для выполнения этой задачи второго пилота. Возможно, со временем таким пилотом станет Юки. Просто мне кажется, что пока он не сумел этого доказать», – рассказал Крофт.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
Дэвид Крофт
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