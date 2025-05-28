Алекс Албон о сдерживании пелотона: «Когда эту тактику начали использовать в «Рейсинг Буллз», у нас просто не оставалось другого выбора»

Албону не понравилось сдерживать пелотон в Монако.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон признал, что команда стала действовать по стратегии сдерживания пелотона ради создания отрыва и проведения пит-стопов без потери позиции только после того, как увидели, что против них так действуют конкуренты из «Рейсинг Буллз».

По словам Албона, в команде еще в четверг предполагали, что кто-то может использовать подобную тактику в условиях необходимости провести два обязательных пит-стопа, но сами не горели желанием действовать подобным образом.

«Мы знали, что вероятность использования такой стратегии существует, что такая возможность имеется. Мы обсуждали возможность возникновения такой ситуации на брифинге в четверг.

Нам не хотелось, чтобы в гонке происходило нечто подобное. И мы, со своей стороны, не хотели действовать подобным образом. Но когда эту тактику начали использовать в «Рейсинг Буллз», у нас просто не оставалось другого выбора, чтобы делать то же самое.

Пелотон так сильно сжался, что единственным выходом из ситуации для нас было повторить то, что сделали в «Рейсинг Буллз ». Все это было не слишком красиво и приятно, но в конечном счете это командный вид спорта, и мы сделали все, чтобы команда в этой ситуации заработала максимум очков», – рассказал Албон.

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