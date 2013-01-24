Хилл отметил выступления Аджара в дебютном сезоне «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал, что Изак Аджар произвел на него сильное выступление выступлением на Гран-при Монако. И что француз в целом смотрится очень хорошо после неудачи на старте сезона в Австралии.

«Ему действительно удалось всех удивить – возможно, не себя самого. Ну, то есть я не знаю, может он и сам остался под впечатлением от своего выступления, но лично я был очень впечатлен.

Меня впечатлило почти все, что он делал. Ведь он прошел через совершенно ужасный опыт, когда совершил ошибку на Гран-при Австралии и после этого был в слезах, а Энтони Хэмилтону пришлось его утешать, хотя он и не обязан был это делать, но он это сделал.

То есть Аджар был подавлен и расстроен, мог начать думать о том, хватит ли у него эмоциональных сил, чтобы вообще быть гонщиком «Формулы-1», ну и все в таком духе. Но с тех пор Аджар выступает на потрясающем уровне. И теперь он продемонстрировал вот такое выступление в Монако – в практиках он дважды задел стену, а одном из случаев вообще оторвав колесо от болида, – но не испугавшись и продолжая атаковать, он затем фантастическим образом провел и квалификацию, и гонку. Ему стоит отдать должное», – рассказал Хилл.

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