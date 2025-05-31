Гран-при Испании-2025. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Барселона-Каталония, Монмело
31 мая 2025 года
3-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.12,387 (14 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,526 (18)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,743 (17)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,752 (18)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,988 (14)
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,995 (17)
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,018 (12)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,027 (17)
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,140 (17)
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,250 (18)
11. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,335 (19)
12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,346 (18)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,371 (16)
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,505 (13)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,517 (20)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,567 (20)
17. Франко Колапинто («Альпин») +1,698 (23)
18. Эстебан Окон («Хаас») +1,751 (14)
19. Алекс Албон («Уильямс») +1,902 (5)
20. Оливер Бермэн («Хаас») +2,073 (12)
Гран-при Испании-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен и Норрис показали одинаковое время
Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й