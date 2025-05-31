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Гран-при Испании-2025. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Пиастри показал лучшее время в третьей тренировке в Барселоне.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

31 мая 2025 года

3-я практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.12,387 (14 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,526 (18)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,743 (17)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,752 (18)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,988 (14)

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,995 (17)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,018 (12)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,027 (17)

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,140 (17)

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,250 (18)

11. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,335 (19)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,346 (18)

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,371 (16)

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,505 (13)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,517 (20)

16. Пьер Гасли («Альпин») +1,567 (20)

17. Франко Колапинто («Альпин») +1,698 (23)

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,751 (14)

19. Алекс Албон («Уильямс») +1,902 (5)

20. Оливер Бермэн («Хаас») +2,073 (12)

Гран-при Испании-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен и Норрис показали одинаковое время

Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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