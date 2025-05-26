Дженсон Баттон: «Ребенком ты хочешь попасть в «Ф-1», потому что там быстро гоняют, а в Монако оказывается, что надо пилотировать как можно медленнее»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон остался недоволен подобием борьбы на Гран-при Монако и признал, что правило двух обязательных пит-стопов не оправдало надежд.
«Когда команды стали использовать одного гонщика, чтобы помочь другому, и ехали на шесть секунд с круга медленнее, это выглядело немного глупо. А потом Джордж [Расселл] пытался опередить Албона, срезая шикану – опять же, это уже какой-то фарс.
[Два обязательных пит-стопа] не сработали. Здорово, что мы попытались, но необходимо найти способ скорректировать правило.
Когда тебе восемь лет, ребенком ты воспринимаешь «Ф-1» как вершину автоспорта, хочешь туда попасть, потому что там быстро гоняют. Потом ты приезжаешь в Монако, и оказывается, что надо пилотировать как можно медленнее ради напарника.
Для гонщиков это неловкая ситуация, но они сделали то, что должны были сделать, чтобы заработать очки», – заявил Дженсон.
Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»
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