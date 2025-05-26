Джордж Расселл: «В Монако можно вообще не проводить гонку, а организовать вместо нее вторую квалификацию»

Расселл не знает решения проблемы с Гран-при Монако.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что формат проведения гоночного уик-энда в Монако нужно менять, поскольку гонки получаются слишком скучными. И идея с двумя обязательными пит-стопами вообще не сработала.

«Нам определенно стоит хорошенько подумать о решении проблемы с Гран-при Монако. Я ценю идею «Ф-1» с двумя обязательными пит-стопами в этом году, но она не сработала, это очевидно.

Для всех гонщиков самым захватывающим моментом гоночного уик-энда в Монако является квалификация. Может, нам просто стоит это принять? Можно не проводить гонку, а организовать вместо нее вторую квалификацию. Проводить одну квалификацию в субботу, а вторую в воскресенье. Парень, который выигрывает поул, получает небольшой трофей и сколько-то очков, а в воскресенье разыгрывать больше очков.

Нам, гонщикам, в Монако больше всего нравится квалификация. Думаю, зрителям тоже. А 99 процентов остальных людей в Монако заняты тем, что пьют шампанское на своих яхтах, и им вообще все равно.

Ехать в гонке на 4 секунды медленнее, чем ты мог бы – очень легко. Можно вообще выпустить на трассу болид «Формулы-2», и у него будет шанс сдержать болид «Формулы-1». Я не знаю, каким должно быть решение. В 2022 и 2023 году нам еще очень повезло, что гонки в Монако проходили в дождевых условиях, что немного повысило зрелищность», – рассказал Расселл.

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