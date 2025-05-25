Алекс Албон о зрелищности в Монако: «Мог взять в болид подушку и кофе и немного расслабиться»

Албон считает скучной гонку в Монако.

Пилот «Уильямса» недоволен тактикой команды на Гран-при Монако , благодаря которой он финишировал девятым.

«Мне не понравилось. Думаю, Карлосу [Сайнсу] тоже. Не так мы хотим проводить гонку. Мне не нравится гоняться таким образом.

В конце концов это тактическая игра – и нам нужно было использовать рабочую стратегию. «Рейсинг Буллз» все начали. И мы знали, что раз уж они начали, то нужно действовать – так и сложилась эта неприятная гонка», – сказал Албон .

Алекс также считает, что два обязательных пит-стопа не помогли сделать этап в Монако более зрелищным:

«Я мог взять в болид подушку и кофе и немного расслабиться. Как ни странно, на самом деле довольно сложно сохранять концентрацию, когда едешь так медленно. Это неприятно, но я рад, что мы заработали очки для команды».

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