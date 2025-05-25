Карлос Сайнс о тактике сдерживания пелотона: «Мне не понравилось этим заниматься. Но Лоусон начал первым»

Сайнс высказался о тактике сдерживания пелотона.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Монако, отметив, что он не получил большого удовольствия от гонки из-за тактики, которой пришлось придерживаться его команде.

Сайнс и Албон по очереди сдерживали пелотон – один из пилотов уезжал вперед по чистой трассе и создавал задел для «бесплатного» пит-стопа без потери позиции, пока другой тормозил соперников и ехал в темпе на 3-4 секунды медленнее, чем мог бы.

Первыми данную тактику использовали в команде «Рейсинг Буллз » с Лиамом Лоусоном , а «Уильямсу», по словам Сайнса, просто пришлось реагировать на ситуацию.

«Мне определенно не понравилось этим заниматься и мне самому не хотелось бы видеть подобное в будущем. К сожалению, Лоусон первым начал использовать эту тактику, чего мы совсем не ожидали. В результате мы немного запаниковали и единственным решением проблемы, о котором мы могли подумать, было самим сделать то же самое с остальным пелотоном позади.

Я просто немного разочарован тем, как прошел уик-энд в целом. Ведь случившееся показывает, что все эти правила с двумя обязательными пит-стопами ничего не изменили, и люди все равно будут действовать так, как посчитают нужным. Люди все равно будут пытаться манипулировать результатами за счет своих действий на трассе.

Так что нам нужно либо найти решение, как лишить команды возможности проводить подобные манипуляции, как мы это сделали сегодня, либо так будут делать и все остальные.

Не знаю, как правило сработало для лидеров, но в середине пелотона получилось так, что оно по нам ударило. Но это не то, как мне бы хотелось гоняться в Монако, это совсем не то, о чем я мечтал», – рассказал Сайнс.

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