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  • Андреа Кими Антонелли об аварии в Q1: «Моя вина. Дело не в машине. Мне жаль команду»
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Андреа Кими Антонелли об аварии в Q1: «Моя вина. Дело не в машине. Мне жаль команду»

Антонелли взял на себя ответственность за субботнюю аварию в Монако .

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, где стал 15-м. Ему хватило темпа, чтобы пройти во второй сегмент, однако там Кими уже не смог поставить время из-за аварии в конце Q1.  

«Это была совершенно напрасная и дорогостоящая ошибка. Очевидно, мне жаль, что все так закончилось. Мне очень жаль команду – сегодня это явно моя вина. У меня было чувство, что в этот уик-энд мне приходится бороться с болидом, чтобы добиться наилучшего результата.

Я пытался найти сцепление и улучшить темп по ходу сессии. Думаю, в этот уик-энд у нас возникло чуть больше трудностей, чем у остальных. Но это моя вина. Дело не в машине. Мне жаль команду», – сказал Антонелли.   

Антонелли разбил болид в квалификации к Гран-при Монако

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Гран-при Монако
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