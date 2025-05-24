Антонелли разбил болид в квалификации к Гран-при Монако
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в аварию на последних минутах первого сегмента квалификации к Гран-при Монако.
Инцидент произошел в «Нувель шикан» – итальянец задел барьеры, после чего потерял контроль над болидом и врезался в ограждение передней частью. Первый сегмент завершили красными флагами.
Антонелли показал 15-е время и пробился во вторую часть квалификации, но не примет в ней участия.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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