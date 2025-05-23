Гельмут Марко: «Пусть Аджар сосредоточится, а не делает выводы о своем интеллекте»

Босс «Ред Булл» высказался о двух ударах Аджара о барьеры и ругани.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что доволен скоростью пилота «Рейсинг Буллз » Изака Аджара в практиках перед Гран-при Монако . Гонщик назвал себя «тупым» из-за двух контактов с ограждениями.

«Он дважды врезался в стену, но все равно был быстрым.

Пусть сосредоточится, а не делает выводы о своем интеллекте. Но завтра все будет в порядке», – заверил Марко в эфире немецкого Sky.

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Изак Аджар после двух ударов о барьеры: «Я такой глупый! Думаю, я просто тупой»