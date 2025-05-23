Гельмут Марко: «Пусть Аджар сосредоточится, а не делает выводы о своем интеллекте»
Босс «Ред Булл» высказался о двух ударах Аджара о барьеры и ругани.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что доволен скоростью пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара в практиках перед Гран-при Монако. Гонщик назвал себя «тупым» из-за двух контактов с ограждениями.
«Он дважды врезался в стену, но все равно был быстрым.
Пусть сосредоточится, а не делает выводы о своем интеллекте. Но завтра все будет в порядке», – заверил Марко в эфире немецкого Sky.
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Изак Аджар после двух ударов о барьеры: «Я такой глупый! Думаю, я просто тупой»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De.motorsport.com
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