Изак Аджар после двух ударов о барьеры: «Я такой глупый! Думаю, я просто тупой»

Аджар выругался на себя после двух инцидентов в практике.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар ударился о барьеры в «Нувель шикан» на первых минутах второй практики перед Гран-при Монако, вызвав красные флаги. Позже француз вернулся на трассу и задел ограждение в первом повороте, после чего отправился в боксы.

Гонщик эмоционально отреагировал на второй инцидент.

«Я такой глупый! Думаю, я просто тупой», – произнес Изак по радио.

Несмотря на столкновения, Аджару удалось показать шестое время в тренировке. Изак оказался чуть медленнее напарника Лиама Лоусона , но опередил обоих пилотов «Ред Булл ».

Аджар попал в аварию, 2-ю практику прервали красными флагами

Гран-при Монако-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й