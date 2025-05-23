Изак Аджар после двух ударов о барьеры: «Я такой глупый! Думаю, я просто тупой»
Аджар выругался на себя после двух инцидентов в практике.
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар ударился о барьеры в «Нувель шикан» на первых минутах второй практики перед Гран-при Монако, вызвав красные флаги. Позже француз вернулся на трассу и задел ограждение в первом повороте, после чего отправился в боксы.
Гонщик эмоционально отреагировал на второй инцидент.
«Я такой глупый! Думаю, я просто тупой», – произнес Изак по радио.
Несмотря на столкновения, Аджару удалось показать шестое время в тренировке. Изак оказался чуть медленнее напарника Лиама Лоусона, но опередил обоих пилотов «Ред Булл».
Аджар попал в аварию, 2-ю практику прервали красными флагами
Гран-при Монако-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости