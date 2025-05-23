Аджар попал в аварию, 2-ю практику прервали красными флагами
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар ударился о барьеры на первых минутах второй сессии свободных заездов перед Гран-при Монако.
Француз дошел до контакта с ограждением в «Нувель шикан». Практику прервали красными флагами. Изаку удалось доехать до боксов на поврежденном болиде.
Леклер и Стролл столкнулись в практике в Монако. Пилот «Феррари» сломал антикрыло, Ланс завершил сессию из-за повреждений болида
Опубликовал: Михаил Ширяев
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