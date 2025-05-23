Дженсон Баттон: «Феррари» удается заставить работать передние шины»

Баттон высказался о лидерстве «Феррари» в практиках в Монако.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако, поделившись мнением о перспективах «Феррари » на фоне первых мест команды в тренировках.

«Даже сами гонщики «Феррари» изначально говорили, что сегодня вряд ли будут быстры. И смотря на их скоростные показатели и времена на определенных участках трассы создается впечатление, что в «Феррари» могли сегодня использовать свой двигатель на более высокой мощности, чем соперники.

Тем не менее, их машина все равно очень неплохо смотрелась сегодня на трассе. И «Феррари» удается заставить работать передние шины, а это очень важный момент.

Как мы слышали от руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза, у многих команд возникают проблемы с нехваткой сцепления передних колес с трассой. А вот у «Феррари» все получается. Так что да, передняя ось на их болиде работает очень хорошо, а на городских трассах это и правда важно», – рассказал Баттон.

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